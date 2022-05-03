www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
28 апреля 18 апреля 25 апреля Телефон прямого эфира 25 апреля 25 апреля 13 апреля 28 апреля 27 апреля 27 апреля 13 апреля 27 апреля 25 апреля 13 апреля 28 апреля 28 апреля

«Дневной дозор»: Сколько денег нужно россиянину для счастья?

04.05.2022 18:20 «ПЛН-FM»

Сегодня россиянам для счастья нужно в среднем 190 тысяч рублей в месяц, что на 12 тысяч меньше, чем в прошлом году. К такому выводу пришли эксперты на сайте Superjob, где был проведен опрос. По данным сайта gogov.ru в нашем регионе средняя зарплата на начало 2022 года составляет почти 35 тысяч рублей. Ожидания и реальность заметно расходятся.

Со дня начала спецоперации на Украине, в России произошли значительные изменения в экономике: были введены санкции со стороны недружественных государств, множество компаний покинули российский рынок, Запад заморозил активы в банках. Проще говоря, наша страна оказалась в экономической изоляции. Все это в ближайшее время так или иначе отразится на социально-экономическом положении населения, а следовательно, и на настроениях россиян. Неудивительно, что федеральное руководство старается ввести ряд мер для государственной поддержки отдельных групп граждан, в первую очередь социально незащищенных. Мы поинтересовались мнением политиков, социологов и общественников на эту тему. Сколько же нужно денег россиянам для счастья? Как сейчас меняется социально-экономическое положение? Об этом сегодня в программе «Дневной дозор».

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты