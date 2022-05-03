«Дневной дозор»: Сколько денег нужно россиянину для счастья?

Сегодня россиянам для счастья нужно в среднем 190 тысяч рублей в месяц, что на 12 тысяч меньше, чем в прошлом году. К такому выводу пришли эксперты на сайте Superjob, где был проведен опрос. По данным сайта gogov.ru в нашем регионе средняя зарплата на начало 2022 года составляет почти 35 тысяч рублей. Ожидания и реальность заметно расходятся.

Со дня начала спецоперации на Украине, в России произошли значительные изменения в экономике: были введены санкции со стороны недружественных государств, множество компаний покинули российский рынок, Запад заморозил активы в банках. Проще говоря, наша страна оказалась в экономической изоляции. Все это в ближайшее время так или иначе отразится на социально-экономическом положении населения, а следовательно, и на настроениях россиян. Неудивительно, что федеральное руководство старается ввести ряд мер для государственной поддержки отдельных групп граждан, в первую очередь социально незащищенных. Мы поинтересовались мнением политиков, социологов и общественников на эту тему. Сколько же нужно денег россиянам для счастья? Как сейчас меняется социально-экономическое положение? Об этом сегодня в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM