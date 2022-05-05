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«Дневной дозор»: Нужно ли возвращать в школы обязательный общественно-полезный труд?

06.05.2022 18:20 «ПЛН-FM»

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин предложил вернуть обязательный «общественно-полезный труд» для школьников. К этому понятию он относит мытье досок, уборка кабинетов, дежурство в столовой и так далее. Володин отметил, что любовь к труду прививалась детям со школьной скамьи, и предложил высказаться по поводу вовлеченности несовершеннолетних в общественно полезную работу. Спикер Госдумы провел опрос в своем телеграм-канале. В результате большинство участников одобрили инициативу. Многие вспоминают советское время: помыть доску, подмести пол, убраться в классе, полить цветы, «подежурить» в столовой и на переменах считалось обычным делом. Но не стоит забывать, что в России принуждение к труду является незаконным. На данный момент все мероприятия по уборке и дежурству в школах проходят на добровольных началах.

Мы поинтересовались у общественников, политиков, родителей и школьников взглядом на инициативу. Необходимо ли вернуть советский опыт воспитания в школы? Как распределять время на подобные занятия? В связи с чем появилась необходимость привлечь несовершеннолетних к обязательному общественно-полезному труду? Сегодня об этом в программе «Дневной дозор».

 

 

Источник: ПЛН-FM



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