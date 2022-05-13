«Дневной дозор»: Параллельный импорт: мнения за и против

В конце марта правительство России разрешило параллельный импорт. Такое решение власти приняли после того, как многие западные компании и бренды стали уходить с российского рынка из-за спецоперации на Украине. Основная причина - необходимость удовлетворить спрос на востребованный импорт в условиях санкций. Параллельный импорт позволяет продавать товары на территории нашей страны в обход запретов со стороны производителей. Продукцию можно ввозить без разрешения от правообладателя, производителя или официального дилера. Это не означает узаконивания контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок. Завозить такие товары придется через другие страны, в которых нет санкционных ограничений на покупку продукции. Для таких целей могут использоваться, например, Турция, Китай, некоторые страны СНГ. Перечень товаров формируют в Минпромторге. Уже утвержден список, в нем 96 позиций в 56 категориях. Перечень будет меняться в зависимости от решений иностранных компаний по поводу работы в России. Все товары из списка Минпромторга будут проходить таможенные и контрольные процедуры, кроме того, на них будет сохраняться гарантия. Стало известно, что крупнейшие маркетплейсы Ozon, Wildberries и Яндекс.Маркет начнут продавать товары из списка параллельного импорта. Ряд из них принимают меры, чтобы предотвратить возможное появление контрафактной продукции.

Мы поинтересовались у экспертов и предпринимателей, к чему может привести разрешение параллельного импорта? Поможет ли это решение наполнить российский рынок востребованными товарами? Возможно, вместо продвижения параллельного импорта стоит развивать импортозамещение? Ответы на все эти вопросы сегодня в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM