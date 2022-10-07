«Дневной дозор»: О мобилизации силовиков

Президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации 21 сентября. Призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане, находящиеся в запасе Вооружённых Сил России. Позже президент уточнил, что прежде всего мобилизуют тех, кто проходил службу в Вооруженных силах России, имеет востребованные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале предложил мобилизоватьв первую очередь для участия в специальной военной операции половину сотрудников силовых ведомств, общая численность которых в России составляет порядка пяти миллионов человек. Он отметил, что даже если не считать резервистов, в нашей стране все равно есть огромное количество сотрудников, которые так или иначе имеют хорошую физическую подготовку и навыки владения оружием: МЧС, приставы, ФСБ, структуры охраны, УФСИН, Таможенная служба, Прокуратура, Следственный комитет.

Такую инициативу сейчас обсуждают в публичном пространстве. Так, в опросе на сайте Псковской Ленты Новостей, почти 80% проголосовавших поддерживают предложение мобилизовать в первую очередь сотрудников силовых структур. Мы поинтересовались мнением экс-представителей Вооруженных Сил и федеральных структур охраны правопорядка, как они относятся к инициативе мобилизовать в первую очередь сотрудников силовых ведомств? Какие могут быть последствия у такого решения? Сегодня об этом в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM