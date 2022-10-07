«Дневной дозор»: Тревожное время

Объем продаж антидепрессантов в российских аптеках с 19 по 25 сентября вырос в 2,2 раза. А по данным Росалкогольрегулирования розничные продажи водки, ликерных вин, слабого алкоголя в России с января по август 2022 года также заметно выросли. Так, например, продажи водки составили почти 50 млн декалитров, что на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Тревожные времена - тревожная статистика. По последним результатам исследования фонда «Общественное мнение» уровень тревожных настроений россиян составляет 70%. Это самый высокий показатель за последние несколько лет. Аналитики спрашивали респондентов, какое настроение, по их мнению, преобладает среди их родных, друзей, коллег, знакомых — спокойное или тревожное. При этом 18 сентября, специалисты того же ФОМ проводили аналогичный опрос. Тогда о чувстве тревоги заявили всего 35% респондентов — то есть вдвое меньше участников, чем сейчас. Сегодня мы решили выяснить у наших комментаторов: тревожит ли их что-нибудь? Что именно тревожит людей? Как справляться с тревогой? Поговорим об этом в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM