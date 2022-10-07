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«Дневной дозор»: Нужно ли отвечать на атаку на Крымский мост?

10.10.2022 18:20 «ПЛН-FM»

8 октября была совершена террористическая атака на Крымский мост. Подрыв грузовой машины привел к возгоранию семи топливных цистерн, после чего произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Президент России Владимир Путин заявил, что авторы, исполнители и заказчики подрыва Крымского моста — это спецслужбы Украины. По его словам, это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры России. Утром 10 октября был нанесен массированный удар по объектам украинской инфраструктуры - энергетической, военного управления и связи. В некоторых районах украинских городов пропало электричество, нарушено водоснабжение. В Киеве и Харькове приостановлена работа метро. Сегодня мы решили выяснить у комментаторов, нужно ли в ответ на террористический акт в отношении Крымского моста наносить удары по гражданской инфраструктуре стран, стоящих за терактом? Сегодня об этом в программе «Дневной дозор».

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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