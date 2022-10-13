«Дневной дозор»: Военный налог

Депутат Госдумы Олег Нилов предложил ввести в России «военный налог» для тех, кто не подпадает под частичную мобилизацию. По его словам, новый налог нужен для того, чтобы компенсировать затраты на кредитную амнистию мобилизованным. То есть фактически переложить долги участвующих в спецоперации мужчин на остальных граждан.

Однако по словам инициатора, такой налог коснётся не всех. Малообеспеченные граждане, инвалиды и многодетные семьи будут от него освобождены. Также от уплаты налогов можно будет письменно отказаться. Но депутат сразу предупредил, что потом из-за этого могут возникнуть проблемы с устройством на государственную службу. Логика такая: если мужчина не служил, а значит точно не попал под мобилизацию, но имеет высокий уровень доходов — пусть помогает армии материально. И тогда справедливость восторжествует.

На сайте Псковской Ленты Новостей проходит опрос на тему: «Поддерживаете ли вы инициативу ввести военный налог?». Больше 80% проголосовавших категорически против предложения депутата.

Мы поинтересовались у политиков и предпринимателей, поддерживают ли они инициативу введения «военного налога»? Каким, на их взгляд, должен быть налог: одинаковым для всех или зависящим от уровня доходов человека? Какие категории граждан должны его платить? Сегодня об этом в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM