«Дневной дозор»: Повысят ли поправки в отношении средств индивидуальной мобильности безопасность на до

Бешено популярные в России электросамокаты, моноколёса, сегвеи, гироскутеры теперь официально закреплены в Правилах дорожного движения и отныне именуются средствами индивидуальной мобильности. Ездить на них можно не быстрее 25 километров. По новым поправкам, которые вступят в силу с 1 марта следующего года, введены и ограничения по максимально допустимой массе электротранспорта. Так, при движении по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам можно будет ездить, если масса устройства не превышает 35 кг. А средство индивидуальной мобильности с большей массой может двигаться по правому краю проезжей части, где максимальная скорость движения ограничена 60 км/ч, а также разрешено движение велосипедистов. Правда, ездить по проезжей части на «средстве индивидуальной мобильности» смогут только люди старше 14 лет. Да и то, у них (конечно же, не у людей, а у драндулетов) должна быть тормозная система и фары белого и красного цвета. При этом приоритет будет у пешеходов: пересекать дорогу по пешеходному переходу пользователям гироскутеров, сегвеев и аналогичных устройств должны только спешившись. Для тех, кто пользуется средствами индивидуальной мобильности, поставят специальные дорожные знаки.

Помогут ли такие поправки в Правила дорожного движения повысить безопасность на дорогах и тротуарах, причем, для всех участников дорожного движения: и для автомобилистов, и для пешеходов, и для самих самокатчиков? Мнения экспертов на этот счет — в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM