«Дневной дозор»: Снятие «брони» от мобилизации с депутатов и сенаторов

Очередные поправки в закон о мобилизации в РФ разработали депутаты Госдумы. Инициативная группа предложила снять «бронь» от призыва с депутатов и сенаторов. Кроме того, вновь зашла речь о первоочередных повестках для представителей силовых структур. Последняя идея уже не первый день витает в воздухе, вызывая противоречивую реакцию в обществе. Так в опросе на сайте Псковской Ленты Новостей, почти 80% проголосовавших поддерживают предложение мобилизовать в первую очередь сотрудников силовых структур. Однако, как показали выпуски наших программ, представители этих ведомств неоднозначно относятся к данной идее. Глас народа о том, что негоже депутатам отсиживаться на своих местах, пока простые люди попадают под частичную мобилизацию, воплотился в новую законодательную инициативу. С одной стороны, народные избранники - такие же граждане РФ, как и остальные, на них распространяется действующее законодательство. С другой, кто будет реализовывать законодательную власть на местах, если депутаты пойдут защищать новые рубежи России? Мы поинтересовались мнением экс-представителей Вооруженных Сил, действующих депутатов разных уровней, как они относятся к инициативе снять «бронь» с представителей органов власти? Стоит ли госслужащих призывать в первую очередь? Сегодня об этом в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM