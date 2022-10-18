«Дневной дозор»: Страсти по муниципальному фильтру. Новый круг

Муниципальный фильтр - тема, которая регулярно всплывает в политическом пространстве регионов нашей страны накануне губернаторских выборов. Вот и в Псковской области она опять зазвучала, что не удивительно — губернаторские выборы-то уже в сентябре следующего года.

Для тех, кто забыл или не в курсе, напомним, что муниципальный фильтр - это процедура сбора подписей депутатов и глав муниципальных образований в поддержку кандидатов на должности губернаторов. Просеивать кандидатов через муниципальный фильтр весной 2012-го предложил экс-глава Самары Дмитрий Азаров, когда рассматривался президентский законопроект о возврате губернаторских выборов. По задумке авторов, такой механизм должен был уберечь кресла глав регионов от сомнительных личностей. Но оппозиция довольно быстро увидела в нем «орудие убийства» всякой конкуренции на выборах и шлагбаум, преграждающий путь во власть для неугодных действующей власти кандидатов. И правда: как показала практика многих регионов, необходимого количества депутатов и глав, чтобы самостоятельно пройти муниципальный фильтр, нет ни у одной партии, кроме «Единой России». Поэтому не удивительно, что за 10 лет со стороны несогласных предпринималось много попыток или отменить муниципальный фильтр, или хотя бы снизить его порог, тем более что федеральное законодательство позволяет определять нормы фильтра на уровне региона.

И вот менее чем за год до новых губернаторских выборов очередную попытку повлиять на историю с фильтром предпринимают либерал-демократы. В ноябре координатор Псковского регионального отделения ЛДПР, руководитель партийной фракции в Псковском областном Собрании Антон Минаков собирается внести в региональный парламент законопроект о значительном снижении муниципального фильтра. Мало того, он уже заручился поддержкой большого числа депутатов из других партийных фракций регионального парламента. Есть ли у либерал-демократов шанс надеяться на «большую победу» в вопросе повышения конкуренции на главных выборах Псковской области следующего года? Что по поводу идеи Антона Минакова думают представители других партий? Об этом — в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM