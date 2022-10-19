«Дневной дозор»: Нужно ли в Псковской области вводить туристический сбор?

Указом президента страны Ростуризм ликвидирован как самостоятельное государственное ведомство. Теперь вопросами туристической отрасли будет заниматься Министерство экономического развития. Многие аналитики говорят о том, что таким образом туристическая отрасль государством воспринимается как одно из приоритетных направлений экономики, пополнения госбюджета, инвестирования, а не просто как «индустрия впечатлений», как это было ранее. Как известно, программа туристического кешбэка, которая сыграла большую роль в спасении туротрасли во время двухлетнего коронавирусного шторма, продлена. С учетом геополитических процессов, внутренний туризм становится главным направлением в сфере путешествий. А это дает новую динамику развития не только туристическим компаниям, как уже работавшим, так и перестраивающимся на российский рынок, но и сопутствующим игрокам: средствам размещения и питания, объектам показа и транспортным компаниям. В конце концов, чтобы турист перемещался по стране, нужны аэропорты и дороги, нужна не только реставрация памятников истории и культуры, необходимо приводить в порядок города и поселки, куда приезжают путешественники. Переход Ростуризма в подчинение Минэка как раз и может дать этот комплексный и охватный подход. (Если, конечно, с водой не выплеснут ребенка).

И уже несколько иное звучание приобретает вопрос, который периодически обсуждается в общественно-политическом пространстве: а не нужно ли распространить туристический сбор на все регионы страны? Напомню, что несколько лет назад в трех регионах России был введен курортный сбор. Суть нововведения в том, что туристы должны вносить небольшую плату за отпуск. Эти средства направляются на улучшение инфраструктуры. В пилотных субъектах новелла показала свою эффективность. Так может быть и в Псковской области стоит задуматься об этом? Поток туристов к нам растет, а инфраструктура далеко не совершенна. Что об этом думают местные чиновники, туроператоры, представители средств показа и размещения? Об этом сегодня в «Дневном дозоре».

Источник: ПЛН-FM