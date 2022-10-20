«Дневной дозор»: Надо ли вводить в России цензуру СМИ?

С 20 октября в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях введено военное положение. Как за день до этого на Совете безопасности заявил президент России Владимир Путин, военное положение на данных территориях действовало и до их вступления в состав нашей страны - теперь этот режим оформляется уже в рамках российского законодательства. Мало кто об этом сейчас думает, кроме нас, журналистов, но федеральным конституционным законом «О военном положении», принятым еще в 2002 году, при введении военного положения предусмотрено ограничение свободы массовой информации. Также этот закон расширяет компетенцию государственных органов и определяет полномочия органов военного управления в отношении средств массовой информации. Проще говоря, одним из элементов военного положения является цензура СМИ — момент, который запрещен действующим федеральным законом «О средствах массовой информации».

Сейчас закон о военном положении, включая введение цензуры, актуален только для четырех территорий, недавно вошедших в состав России. Но, если вспомнить, раньше со стороны лидеров общественного мнения высказывалось предложение ввести цензуру на территории всей страны. Так, в апреле этого года за введение жесткой цензуры в России высказалась главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян. Надо ли сегодня, на фоне специальной военной операции, вводить цензуру в России, ограничивать свободу слова и делать средства массовой информации подконтрольными государству? Об этом — в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM