«Дневной дозор»: Полеты авиации над Псковом

В последнее время жители Пскова с особой тревогой стали воспринимать летающие над городом самолеты. И если раньше мы не обращали на это особого внимания (все-таки в городе дислоцируются авиационный полк и десантно-штурмовая дивизия и есть Международный аэропорт Псков имени княгини Ольги), то теперь, с момента начала специальной военной операции на Украине, все чаще просыпаемся, слыша гул в небе посреди ночи.

А в последнюю неделю поводов для тревоги прибавилось из-за произошедших в других городах случаях падения самолетов на жилые дома. 17 октября истребитель-бомбардировщик Су-34 рухнул на девятиэтажный жилой дом в городе Ейске Краснодарского края. В результате катастрофы, согласно официальным данным, 14 человек погибли и 42 пострадали. Федеральные СМИ со ссылкой на силовые структуры пишут, что, когда самолет взлетал, в его двигатели попали две чайки – останки птиц обнаружены при осмотре обломков Су-34 специалистами. В результате загорелся один из двигателей, что и привело к крушению самолета.

Не прошло и недели, как аналогичный случай происходит в Иркутске — 23 октября на двухэтажный жилой дом падает Су-30, вылетевший с местного авиазавода. Погибли два летчика испытателя. Среди горожан жертв нет. В Следственном комитете назвали основные версии крушения: отказ техники и ошибка пилотирования. Пилоты не смогли отвести падающий самолет от жилого сектора из-за потери сознания в полете, а к этому, по неподтвержденным данным, могла привести ошибка наземного персонала при подготовке кислородных баллонов к полету.

Отсюда вопрос: насколько безопасны полеты авиации над крупными населенными пунктами. Может быть, самолетам имеет смысл выбирать маршруты полетов в обход городов — того же Пскова? Подробнее об этом — в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM