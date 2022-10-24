«Дневной дозор»: Нужна ли кандидатам на пост главы Пскова программа действий?

Конкурсная комиссия, созданная в Псковской городской думе для определения кандидата на соискание должности главы Пскова, накануне завершила прием документов. Кандидата два: действующий глава администрации Борис Елкин и заместитель главы Псковского района Святослав Колинко. Теперь специалисты проверят документы соискателей на полноту и достоверность сведений. И 28 октября пройдет финальное заседание: так называемый «конкурс документов» и очное собеседование с кандидатами.

Среди документов, которые соискатели представляют в комиссию, нет программы, или плана действий на посту главы города. Назовем это так — аналог депутатских или партийных предвыборных программ. Да, свои мысли относительно будущего возможного руководства городом соискатель может изложить в ходе очного собеседования. Но опять же: эти мысли услышат ограниченный круг людей. В нашем случае — три депутата Псковской городской думы и три представителя Правительства Псковской области. А те, для кого в конечном итоге и будет работать глава города — жители Пскова, - остаются за бортом этого процесса. Раз уж у нас нет всенародных выборов градоначальника, значит и программа не требует публичного, общественного обсуждения? Или все-таки было бы правильно запрашивать программу у кандидатов, размещать ее в печатном или электронном виде для изучения горожанами? Что думают об этих вопросах сами депутаты городской думы и члены конкурсной комиссии, бывшие руководители нашего города, прошедшие «сито» прямых выборов? Какой смысл составлять программу и представлять ее на суд общественности, если все равно нет прямых выборов градоначальника? А может быть задуматься над их возвращением? Или сейчас не время? - мнения наших экспертов сегодня в «Дневном дозоре».

Источник: ПЛН-FM