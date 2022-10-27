www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
21 октября 24 октября 27 октября 25 октября 27 октября 24 октября 28 октября 27 октября 26 октября Телефон прямого эфира 27 октября 21 октября 25 октября 27 октября 25 октября 24 октября

«Дневной дозор»: Запрет пропаганды ЛГБТ — почему именно сейчас?

28.10.2022 18:20 «ПЛН-FM»

Депутаты Псковского областного Собрания на очередной сессии поддержали проект федерального закона, запрещающего пропаганду ЛГБТ и педофилии. В тот де день, 27 октября, в Госдуме этот законопроект был принят в первом чтении. Планируется что нововведения коснутся интернета, СМИ, книг, аудиовизуальных сервисов, кинематографа и рекламы. Расширяется перечень запрещенной к распространению информации среди детей: пропаганда и демонстрация нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений, а также информации, способной вызвать у детей желание сменить пол. Кроме того, расширяются требования к рекламе, которая не должна содержать информацию, демонстрирующую нетрадиционные сексуальные отношения или предпочтения.
Нарушителей планируется штрафовать, так пропаганда ЛГБТ обойдется в круглую сумму от 1 до 2 миллионов рублей.

Общественность по-разному оценивает не столько даже саму законодательную инициативу, сколько ее своевременность. В текущей реальности у российских парламентариев всех уровней есть гораздо более актуальные задачи. Например, по оперативному реагированию на новые вызовы, разработке мер поддержки экономики и граждан или планированию бюджета. Почему в таком случае этот законопроект принимается именно сейчас? Насколько это важно и своевременно? Может быть, это политика борьбы с Западом и его ценностями сексуальной толерантности? Или это реальная забота о детях? Действительно ли в России так распространена пропаганда ЛГБТ, что нужен отдельный законопроект? Помогут ли штрафы защитить граждан России от пропаганды ЛГБТ? Сегодня об этом - в программе «Дневной дозор».

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты