«Дневной дозор»: Запрет пропаганды ЛГБТ — почему именно сейчас?

Депутаты Псковского областного Собрания на очередной сессии поддержали проект федерального закона, запрещающего пропаганду ЛГБТ и педофилии. В тот де день, 27 октября, в Госдуме этот законопроект был принят в первом чтении. Планируется что нововведения коснутся интернета, СМИ, книг, аудиовизуальных сервисов, кинематографа и рекламы. Расширяется перечень запрещенной к распространению информации среди детей: пропаганда и демонстрация нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений, а также информации, способной вызвать у детей желание сменить пол. Кроме того, расширяются требования к рекламе, которая не должна содержать информацию, демонстрирующую нетрадиционные сексуальные отношения или предпочтения.

Нарушителей планируется штрафовать, так пропаганда ЛГБТ обойдется в круглую сумму от 1 до 2 миллионов рублей.



Общественность по-разному оценивает не столько даже саму законодательную инициативу, сколько ее своевременность. В текущей реальности у российских парламентариев всех уровней есть гораздо более актуальные задачи. Например, по оперативному реагированию на новые вызовы, разработке мер поддержки экономики и граждан или планированию бюджета. Почему в таком случае этот законопроект принимается именно сейчас? Насколько это важно и своевременно? Может быть, это политика борьбы с Западом и его ценностями сексуальной толерантности? Или это реальная забота о детях? Действительно ли в России так распространена пропаганда ЛГБТ, что нужен отдельный законопроект? Помогут ли штрафы защитить граждан России от пропаганды ЛГБТ? Сегодня об этом - в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM