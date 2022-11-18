«Дневной дозор»: Следует ли отказаться от новогодних корпоративов?

В начале октября руководители разных субъектов Российской Федерации приняли решение об отказе от проведения массовых гуляний, концертов, украшения города, запуска фейерверков. Эта инициатива была поддержана и в Псковской области. После этого перед работодателями встал вопрос: этично ли в этом году проводить новогодние корпоративы?

По данным сервиса SuperJob выяснилось, что каждая пятая компания в Пскове отказалась от новогодних корпоративов. Провести вечеринку в офисе планирует каждый четвертый работодатель в городе.Только 21% планируют организовать новогодний корпоратив в ресторане. При этом каждая девятая компания отказалась от корпоративов из-за сложной экономической ситуации.

В целом по стране по сравнению с аналогичными исследованиями прошлых лет, корпоративный праздник в офисе сегодня планируют чаще, чем в первые годы ковида. А в ресторанах новогодних вечеринок будет немного, при том, что в 2013 и 2016 годах каждая вторая компания отмечала праздник в таких заведениях. Планируют ли руководители предприятий и организаций отказываться от новогодних корпоративов? Стоит ли в качестве альтернативы выдавать новогодние премии? Будут ли работодатели проводить елки для детей сотрудников и вручать им подарки? Поговорим об этом сегодня в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM