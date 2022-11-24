«Дневной дозор»: Запрет видеоигр, пропагандирующих жестокость и ЛГБТ

Не успела Госдума принять закон о запрете пропаганды ЛГБТ, а первый замглавы думского Комитета по просвещению Яна Лантратова разработала поправку, которая подразумевает запрет видеоигр, пропагандирующих жестокость и ЛГБТ.

Под запрет могут попасть игры, пропагандирующие насилие, жестокость или ЛГБТ, а также те, которые могут побудить несовершеннолетних к осуществлению противоправных действий, в том числе к оскорблению государственных символов. За пропаганду таких игр предполагаются штрафы до 400 тысяч рублей для граждан, до 800 тысяч для должностных лиц, до 5 млн или приостановка деятельности до 90 суток для юрлиц.

Законодательная инициатива вызвала дискуссию в обществе. Родительская общественность, высказывается в поддержку законопроекта, а геймеры задают вопросы: какие именно игры могут попасть под запрет? Теоретически «пропаганду насилия и жестокости» можно обнаружить в любом шутере, или ролевой игре, которые содержат боевые сцены и убийства. А в той же Sims, где насилия, вроде бы нет, проскальзывает тема ЛГБТ.

В отношении видеоигр в России уже действует возрастная рейтинговая система, которая ограждает детей от того, что они не должны видеть. Однако контролировать это могут только родители, поэтому сегодня мы поинтересовались у комментаторов: поддерживают ли они запреты в отношении видеоигр? Кто и по каким критериям должен определять, есть ли пропаганда насилия или ЛГБТ в игре? Сегодня об этом в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM