«Дневной дозор»: Нелюбимая работа

Служба исследований сервиса HeadHunter, провела опрос среди жителей Северо-Западного федерального округа, и в том числе из Псковской области, чтобы выяснить: любят ли они свою работу. Данные показали: однозначно любят свою работу менее половины - 43% жителей Псковской области, а треть опрошенных в регионе заявили, что точно не испытывают подобных чувств.

По результатам опроса выяснился интересный факт: отношение людей к своей трудовой деятельности меняется с возрастом. Также оказалось, что сказывается на любви к работе и профессиональная сфера респондентов. Чаще всего теплые чувства к своему делу испытывают опрошенные из сфер искусства, развлечения и масс-медиа, науки и образования, а также отрасли услуг — туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса. А негативное отношение к работе складывается в большей степени у юристов, бухгалтеров и медиков.

Жалобы на то, что кто-то не любит свою работу – не редкость. И причин для этого существует немало. Например, слишком большой объем работы и маленькая оплата труда. Или отсутствие перспектив профессионального роста. Может быть наоборот, зарплата высокая, но человеку просто не подходит выбранная работа, что довольно сильно угнетает. Также есть множество людей, которые выучились на ту или иную специальность, а когда начали работать — поняли, что им это не подходит. Или же родители решили за своего ребенка, куда ему пойти учиться и кем стать. А теперь человек работает и не находит в себе сил что-либо изменить. Почему многие псковичи не любят свою работу? Какие приоритеты чаще всего определяют выбор места работы? Что нужно для того, чтобы заниматься любимым делом? Сегодня об этом в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM