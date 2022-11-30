Дневной дозор»: Ответственность для «балаболов»

За последнее время депутаты Госдумы внесли существенные изменения в действующее законодательство, которые сильно повлияли не только на работу средств массовой информации, но значительно ограничили возможности обычных граждан выражать свое мнение в соцсетях. Нарушителям грозят штрафы и уголовные дела. Сами же народные избранники — нередко не ограничивают себя в публичных выступлениях и высказывают идеи, которые вызывают раздражение не только у избирателей, но у коллег-парламентариев.

На необходимость более ответственно относится к публичным высказываниям своим коллегам-парламентариям указал сенатор Андрей Турчак. «Посты строчить — это вам не мешки ворочать» - так выразился в своем Telegram-канале секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак комментируя одно из заявлений депутата Гос Думы Евгения Федорова. Он раскритиковал парламентария за негативные высказывания в адрес военкора, который находится на передовой. Андрей Турчак также высказался, что считает нужным ввести закон об отзыве мандатов депутатов «как раз специально для таких балаболов». Нужно ли повысить степень ответственности политиков, в том числе — депутатов, за публичные высказывания? Поговорим об этом в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM