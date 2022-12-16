«Дневной дозор»: Отмена моратория на проверки бизнеса для обеспечения безопасности

С марта этого года в России в качестве меры поддержки бизнеса, страдающего от санкций, власти ввели мораторий на проведение плановых и внеплановых проверок. Запрет актуален до конца 2022 года, но планируется, что и в следующем году большую часть бизнеса освободят от плановых проверок. Но депутаты Госдумы просят МЧС рассмотреть возможность возобновления проверок бизнеса на выполнение требований пожарной безопасности. Именно из-за несоблюдения этих правил в последнее время в России сгорело много крупных объектов. Ведь проверки гипермаркета OBI в Химках, где произошел последний крупный пожар, не проводились как раз из-за действующего моратория.

Бизнес, безусловно, инициативу отмены моратория на проверки не поддерживает. Однако эксперты бьют тревогу: если не решить проблему с участившимися возгораниями, они будут повторяться вновь и вновь. В России история с проверками всегда имеет две крайности. Либо органы надзора бесконечно «кошмарят» бизнес, либо проверок вовсе нет, тогда предприниматели перестают соблюдать необходимые нормы безопасности. Нужно ли отменить мораторий на проверки бизнеса? Сегодня об этом в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM