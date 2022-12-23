«Дневной дозор»: Нужно ли освобождать депутатов-внештатников от ежегодной отчетности по доходам?

Госдума на днях приняла в первом чтении законопроект, отменяющий для региональных и муниципальных депутатов, работающих на общественных началах, необходимость ежегодно декларировать свои доходы и имущество. Соавторами поправок стали депутаты «Единой России», «Справедливой России — За правду» и ЛДПР. В случае, если их инициатива будет принята в окончательном чтении, этой категории депутатов придется отчитываться лишь перед выборами и в случае совершения крупной сделки, которая превышает общий доход народного избранника и его супруги за три предшествующих года. Кроме того, информация о доходах всех депутатов (включая и тех, кто работает на штатной основе) будет публиковаться на сайтах законодательных органов в обобщенном виде, без указания персональных данных.

Нужно ли отказаться от обязательного ежегодного декларирования доходов депутатов-внештатников и зачем это нужно? Мнения политиков и общественников на этот счет — в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM