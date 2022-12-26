14:00 «Обратный отсчет»: Константин Болотин об итогах деятельности «Горводоканала» и планах на 2023 год
26.12.2022 18:20 «Дневной дозор»: Советский Союз. Тюрьма народов или общество социальной справедливости?
26.12.2022 14:00 «Обратный отсчет»: Александр Котов об итогах работы областного Собрания в 2022 году
«Гонки по вертикали»: год под знаком СВО, планы Путина и вызовы-2023
27.12.2022 12:50 «ПЛН-FM»
Здравствуйте! Это последний выпуск в 2022-м. Будем подводить итоги года, вспомним главные события, отметим важные тенденции.
Центральные темы выпуска.
- Под знаком СВО. Как специальная военная операция разделила псковский политбомонд.
- Выборы и новая политическая реальность. Кто тут выиграл, а кто проиграл.
- Что дальше? В какой степени 2023-й может стать продолжением 22-го.
Источник: ПЛН-FM
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