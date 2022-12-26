«Гонки по вертикали»: год под знаком СВО, планы Путина и вызовы-2023

Здравствуйте! Это последний выпуск в 2022-м. Будем подводить итоги года, вспомним главные события, отметим важные тенденции.

Центральные темы выпуска.

Под знаком СВО. Как специальная военная операция разделила псковский политбомонд.

Выборы и новая политическая реальность. Кто тут выиграл, а кто проиграл.

Что дальше? В какой степени 2023-й может стать продолжением 22-го.

Источник: ПЛН-FM