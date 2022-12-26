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«Гонки по вертикали»: год под знаком СВО, планы Путина и вызовы-2023

27.12.2022 12:50 «ПЛН-FM»

Здравствуйте! Это последний выпуск в 2022-м. Будем подводить итоги года, вспомним главные события, отметим важные тенденции.

Центральные темы выпуска.

  • Под знаком СВО. Как специальная военная операция разделила псковский политбомонд.
  • Выборы и новая политическая реальность. Кто тут выиграл, а кто проиграл.
  • Что дальше? В какой степени 2023-й может стать продолжением 22-го.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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