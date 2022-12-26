«Дневной дозор»: Российский Новый год без западных веяний — за и против

Елка, зима, снег, Дед Мороз, Снегурочка — вот символы Нового года, которые у многих россиян засели в подкорках с советских времен. Мы, дети Советского Союза, еще помним старые мультфильмы про Деда Мороза, который в санях, на русской тройке спешит всем развезти подарки. Мы помним свои новогодние утренники, где все мальчики — обязательно зайчики, а девочки — снежинки, хотя среди них мог встретиться редкий мушкетер или Мальвина. Мы привыкли наряжать живую елку, а потом в течение года находить ее иголки в разных уголках квартиры. Мы самозабвенно падаем лицом в главное украшение новогоднего стола - в телевизор — и крошим оливье под «Иронию судьбы». Мы встречаем Новый год под бой курантов и запиваем мечты о светлом будущем шампанским…

Только вот в последние годы к традиционным для россиян символам и стереотипам Нового года примешались западные. Многие семьи теперь наряжают не натуральную, а искусственную елку, как в американских фильмах, и развешивают на камине носки для подарков. А зайчиков со снежинками на утренниках уже давно вытеснили Джек Воробей, Спайдермен, Гарри Поттер и иже с ними. Из каждого утюга уже давно звучат не «В лесу родилась елочка», а «Jingle Bells», а полки в супермаркетах заполонили рога оленя и красные колпаки Санта-Клауса по соблазнительным скидкам. Да и сам Дед Мороз уже не совсем тот: он теперь, как Санта, все чаще носит очки и ходит не только по утренникам, да по корпоративам, но и открывает собственные приемные в торговых центрах и приглашает народ к себе на дачу. Да и детишкам теперь не нужно лезть на стул, чтобы прочитать дедушке новогодний стишок — теперь можно взобраться к нему на коленки.

Не мудрено, что в последние годы все аще на федеральном уровне звучат инициативы популяризировать наши, отечественные, новогодние традиции, отказавшись от всех этих мэри крисмас, хэппи нью йеар и Jingle Bells. Например, еще в 2014 году губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, еще будучи депутатом Госдумы, предложил разработать «ГОСТ эталонного образа Деда Мороза и Снегурочки», а изображение Санты запретить в России. В прошлом году этот курс продолжила депутат Мария Бутина, которая призвала отказаться от западных символов Рождества и продвигать отечественные символы Нового Года и традиционные новогодние песни, в том числе в госучреждениях, чтобы подавать пример остальным, и через соцсети.

И вот очередной заход: в некоторых регионах недавно начали распространять методички, настоятельно рекомендующие не использовать на детских мероприятиях образы из западных комиксов и детской литературы. В переводе на русский — ни тебе Спайдермэнов на новогоднем утреннике, ни Бэтмэна - только богатыри, лисички и прочие петрушки.

Хорошо это или плохо - что в наши новогодние традиции постепенно вошли западные веяния? И надо ли с этим что-то делать, чтоб наш Новый год не превратился в полный джингл бэллс? Об этом — в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM