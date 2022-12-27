«Дневной дозор»: Региональные политические итоги года

Накануне нового года принято подводить итоги. Давать однозначную оценку происходящему всегда сложно, а в 2022-м особенно. С одной стороны, сложно не согласиться, что главным событием можно назвать начало СВО. С 24 февраля началась целая волна санкций, которая повлекла повышение цен на все категории товаров, попытки импортозамещения, неустойчивый рынок занятости и так далее. Каждому сейчас трудно не ощутить на своем кошельке, что мир изменился. Однако существует не только оппозиция «РФ и все остальные», но и серьезные разногласия внутри нашей страны, между россиянами, иногда даже в пределах одной семьи. Выезд многих соотечественников за границу как весной, так и в сентябре, после объявления частичной мобилизации, говорит о том, что общество поляризуется с каждым месяцем все сильнее. Это отражается на всех сферах жизни, в том числе на деятельности политических партий. О региональных итогах этой работы поговорим сегодня в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM