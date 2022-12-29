«Дневной дозор»: Ожидания от 2023 года

«Год был сложный» - слышится повсеместно при подведении итогов 2022 года. И основания для такой оценки уходящего года - есть. В феврале президент Владимир Путин объявил начало специальной военной операции. И события посыпались, как из рога изобилия: беспрецедентные санкции коллективного Запада и контрсанкции, круговорот внешнеполитических решений, объявление частичной мобилизации, отток многих россиян из страны, «закручивание гаек» во внутренней политике, многочисленные законодательные запреты. Все эти события изменили жизнь каждого россиянина, повлияли на общественные настроения, а также на политические процессы в нашей стране. После всего произошедшего можно констатировать факт: «как прежде» уже не будет. Ситуация будет меняться и дальше, ведь в этом году еще не все внешнеполитические цели достигнуты. Но там, где рушится привычный порядок - появляется место для развития и внедрения нового. Поэтому положительные моменты в этом году в нашей стране и в области тоже были: курс на импортозамещение и открытие новых производств, реализация национальных проектов, строительство и ремонт инфраструктуры: дорог, мостов, школ, больниц. Однако конец декабря — самое лучшее время не только для того, чтобы подвести итоги уходящего года, но и заглянуть в будущий. Поэтому мы поинтересовались у представителей общественности, культуры, образования, спорта и здравоохранения: Чего они ждут от 2023 года? Поговорим об этом сегодня в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM