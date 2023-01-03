«Дневной дозор»: Нужно ли сокращать новогодние выходные в России?

Россия — несомненный чемпион по отдыху. 9 января в нашей стране началась трудовая неделя после длинных новогодних выходных в году. Некоторые эксперты считают, что Россия отдыхает в последние годы излишне много, особенно если учесть все вызовы, с которыми стране приходится сталкиваться. Депутаты Госдумы от разных партий периодически выступают с инициативами сократить выходные дни на Новый год. В первую очередь это обусловлено экономической составляющей. В новогодние праздники многие предприятия закрыты, организации и учреждения не работают, а прибыль получают лишь сферы торговли, развлечения и туризма. Из-за простоя в праздники экономика страны теряет миллиарды рублей.

Депутат Госдумы Максим Иванов заявил: проблема кроется еще и в том, что россияне страдают от безделья на длинных выходных. Поэтому он предложил сократить отдых на Новый год и вместо недели выходных сделать три активных дня. Есть в этой инициативе доля смысла: зимой существует гораздо меньше возможностей для качественного отдыха, чем, например, летом. Поэтому отсутствие интересных занятий приводит к бесконечным застольям с употреблением алкоголя, что пагубно сказывается на здоровье россиян. Но если лишить людей даже такого отдыха, скорее всего они будут работать спустя рукава. Длинные новогодние выходные уже для всех привычны. Поэтому россияне вряд ли поддержат идею о том, чтобы отдыхать в январе меньшее количество дней. Нужно ли сократить новогодние праздничные выходные в России? Как влияют длинные выходные на экономику? Как вернуться в привычный режим после праздников? Сегодня об этом в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM