«Дневной дозор»: Нужно ли ограничить отдых депутатов за рубежом?

В России началась очередная волна борьбы с зарубежным отдыхом представителей органов власти. В последние 10 лет не приветствовался отдых чиновников и депутатов за границей от правящей партии. Как правило, выезды на новогодние праздники с выкладыванием фотографий и видео в соцсетях подвергались критике в СМИ и одергиванию со стороны вышестоящих представителей власти. Однако до серьезных разбирательств дело не доходило.

С начала спецоперации, последующих беспрецедентных санкций Запада и жесткой информационной войны тенденция только усилилась. Период новогодних праздников дал несколько поводов для критики региональных депутатов партии власти, которые проводили отпуск на заграничных курортах. Особо жестко комментировал резонансные публикации Андрей Турчак. Один из лидеров «Единой России» пригрозил народным избранникам лишением партбилетов и депутатских мандатов. По сути, был дан сигнал всем представителям органов власти, что в текущей ситуации не время отдыхать за рубежом и бравировать этим в соцсетях.

Страна находится в состоянии мобилизации, поэтому от депутатов и чиновников ждут поддержки военнослужащих. Кто-то из представителей органов власти даже едет на спецоперацию, а кто-то в это же время - на отдых. В соцсетях, телеграм-каналах возникла дискуссия по этому поводу. С одной стороны существует мнение, что народные избранники имеют право ехать в свой законный отпуск в любую точку мира. Ограничение такого права является нарушением Конституции России. Но другие люди считают, что отпуск представителей органов власти за рубежом в сегодняшних условиях, когда люди гибнут на фронте, — это крайне непатриотично, поэтому нельзя гордиться отдыхом в Мексике или Арабских Эмиратах, когда бойцы находятся на передовой. Нужно ли ограничить отдых народных избранников за рубежом? Может быть, следует контролировать это законодательно? Сегодня об этом в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM