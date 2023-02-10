«Дневной дозор»: Инициатива Минпромторга установить долю для отечественной продукции в магазинах

Минпромторг предложил обязать ретейлеров представлять определенную долю на полках товарам отечественного производства. Мера может коснуться как продовольственных, так и непродовольственных товаров. По мнению инициаторов, это даст импульс для развития отечественному производителю, увеличатся инвестиции в капитал, подготовку кадров и научные разработки, что, в свою очередь, приведет к снижению себестоимости и повышению качества отечественной продукции.

Товар будет считаться отечественным, если он производится под контролем граждан России и права на товарный знак принадлежат также нашим соотечественникам. Инициатива вызвала споры среди представителей ретейлинга и бизнеса. С одной стороны - она дает шанс местным производителям попасть на полки крупных торговых сетей и получать за счет высокого покупательского трафика больше прибыли от продаж своей продукции. Однако многие эксперты отмечают, что доля российской продукции в магазинах и так составляет около 90%. Более того, малому и среднему предпринимательству невыгодно продавать свои товары в крупных торговых сетях.

Нужно ли обязать ретейлеров представлять свои полки под определенную долю товаров отечественного производства? Нуждаются ли в такой мере поддержки предприниматели? Есть ли у них сложности с попаданием на полки крупных торговых сетей? Поговорим об этом сегодня в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM