«Дневной дозор»: Стоит ли отказаться от празднования Дня влюбленных?

День Святого Валентина или день всех влюбленных отмечается во многих странах мира 14 февраля. Этот праздник окружен легендами и мифами, ведь его история до конца неясна и историческая подоплека вызывает споры. Однако очевидно одно: праздник корнями уходит в западную, католическую культуру.

Мода на день День святого Валентина пришла в Россию в 90-е годы. В какой-то момент этот праздник даже стал частью массовой культуры. Россияне, не особо вдаваясь в историю праздника, к 14 февраля устраивали тематические мероприятия, дарили друг другу валентинки, обменивались подарками, проводили время с любимыми. Со временем восприятие Дня Святого Валентина в России изменилось, он становился все менее популярным. По данным опросов, на сегодняшний день более 70% граждан нашей страны вообще не считают день святого Валентина праздником. Но остались и те, кто продолжает его праздновать. В этом году доля таких граждан составляет лишь 13%, а, например, в 2007 году этот день отмечала половина россиян. Также выяснилось, что на данный момент подарки на День Святого Валентина в нашей стране дарят реже, чем когда-либо.

Мнение общественности по поводу дня Святого Валентина расходится с каждым годом все больше. Одни считают, что это теплый праздник, возможность порадовать своих любимых. Другие уверены: день влюбленных придуман ради получения прибыли от продажи сувениров. Кто-то и вовсе убежден в необходимости запретить этот праздник, так как это веяния западной культуры. Отказ от праздника — мог бы быть «симметричным» ответом на культуру отмены всего русского, которая охватила Западные страны в прошлом году. Стоит ли отказаться от празднования Дня влюбленных? Сегодня об этом в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM