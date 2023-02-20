«Дневной дозор»: Надо ли запрещать иностранные слова в русском языке?

Международный день родного языка отмечается 21 февраля. В преддверии праздника Госдума приняла поправки к закону «О государственном языке», которые предполагают запрет на использование иностранных слов, за исключением тех, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке. Закон еще не вступил в силу, но если его одобрит Совет Федерации и президент (а сомнений в этом нет), то с 1 января 2025 года различные слова по типу «кешбэк», «тренд», «маркетплейс» будут вне закона в рекламе, в СМИ, при показе фильмов в кинозалах, при публичных исполнениях произведений литературы и искусства, а также при массовых мероприятиях. То есть по сути, иностранные слова нельзя будет употреблять практически при любой публичной коммерческой, культурной и общественной активности.

В законопроекте прописаны те сферы, где русский язык нужно будет обязательно использовать как государственный. Это образовательная среда, государственные и муниципальные информационные системы, информация для потребителей товаров, работ и услуг. По мнению авторов законопроекта, нужно сформировать нормативные словари, чем займется специальная правительственная комиссия. Именно поэтому отведен срок в два года, до возможного вступления поправок в силу.

Закон вызывает множество вопросов. В законопроекте нигде не определено, будет ли кто-то надзирать за исполнением поправок и будут ли введены штрафы за нарушения?

Более того, в рекламной деятельности с вступлением закона появятся большие изменения. В прошлом году были приняты поправки, после которых рекламой может быть признано почти любое публичное сообщение. А значит нововведения о запрете иностранных слов негативно скажутся на бизнесе, СМИ, культуре, деятельности блогеров и на массовых мероприятиях. То есть абсолютно на всех сферах, где существует взаимодействие с публичным полем.

Поможет ли закон сохранить русский язык от засилья «импортных» слов? Как быть представителям тех сфер, которых коснется запрет на иностранные слова? Что делать предпринимателям, которые используют названия или бренды на иностранном языке? Станут ли чиновники общаться с людьми на понятном языке? Сегодня об этом в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM