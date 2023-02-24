«Дневной дозор»: Нужно ли сокращать школьные летние каникулы?

В России предлагают сократить продолжительность школьных летних каникул. С такой инициативой выступили эксперты Российской академии народного хозяйства и госслужбы. Основной аргумент - летний отдых российских учащихся длится 14 недель, что больше, чем во многих странах мира. Причём в большинстве других государств, с которыми исследователи сравнили Россию, уровень детской смертности в летнее время ниже. Оказалось, что детская смертность летом чаще повышена в странах с более продолжительным периодом отдыха от школы. По мнению специалистов, причина в том, что сейчас большинство детей страдают от безделья и чаще остаются без присмотра взрослых.

Подобные инициативы периодически озвучивают последние 15 лет. В советское время трехмесячные каникулы оправдывались работой в колхозах и отдыхом в летних лагерях. В наше время школьников к сельхозработам почти не привлекают, а отправить ребенка в летний лагерь может далеко не каждый родитель. Эксперты и общественность разделились на два лагеря. С одной стороны есть мнение о том, что учебную нагрузку можно распределить более грамотно, если выделить на школьный процесс - например июнь. Однако многие высказывается против такой инициативы. Дети и так перегружены, им необходимо продолжительное время на отдых. Поэтому сокращать каникулы не стоит. Нужно ли сокращать школьные летние каникулы? Сегодня об этом в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM