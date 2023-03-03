«Дневной дозор»: Нужно ли возвращаться к сезонному переводу времени?

Россияне уже на протяжении девяти лет не переводят часы осенью и весной. Но в Госдуме вновь предложили вернуться к переходу на летнее и зимнее время. В нашей стране неоднократно менялись подходы к зимнему и летнему времени. В 1917 году впервые было введено летнее время, тогда стрелки стали сдвигать на один час вперёд. Делалось это по западному образцу - для экономии электричества, с учетом особенностей светового дня. Потом с 1930-го был перерыв с переводом стрелок на протяжении 50 лет. В начале 80-ых годов прошлого века переход на летнее и зимнее время снова был признан целесообразным.

Однако в 2011 году, во время президентства Дмитрия Медведева, сезонный перевод часов был отменён, и Россия стала жить по постоянному летнему времени. На этом история не закончилась, ведь через 3 года Россия перешла на постоянное зимнее время. С тех пор к сезонному переводу часов в стране не возвращались.

За всю историю инициативы о необходимости перехода на зимнее и летнее время находили разное объяснение, будь то улучшение эмоционального и физического состояния граждан, грамотное использование светлого времени суток и, конечно, экономия электроэнергии. При этом влияние на здоровье человека еще можно как-то объяснить. Но подтверждения тому, что при переводе часов уменьшается расход электроэнергии — пока что нет. Нужно ли возвращаться к сезонному переводу времени? Будет ли экономия от перехода на зимнее и летнее время? Как на организм влияет смена времени? Сегодня об этом в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM