«Дневной дозор»: Нужно ли завершить процесс десталинизации в России?

70 лет со дня смерти Иосифа Сталина исполнилось 5 марта. Эпоха его правления противоречива и неоднозначна, ведь с одной стороны, он сыграл значимую роль в развитии и усилении государства, которое прошло ускоренную индустриализацию и одержало победу во Второй мировой войне. Но с другой стороны, именно при Сталине прошли самые массовые в истории СССР репрессии, из-за чего его можно считать одним из самых жестоких правителей. В публичном пространстве до сих пор возникают дискуссии о необходимости десталинизации - формирования в обществе негативного отношения к фигуре Сталина и политической практике сталинской эпохи, признания и осуждения преступлений сталинского режима.

Единственным актом десталинизации страны, по сути, был и остается ХХ съезд КПСС 1956 года. Также во второй половине 80-х годов была проведена массовая реабилитация жертв политических репрессий, опубликовано большое количество документов и исторических исследований. В конце-80-ых, начале 90-ых годов прошлого века, негативный образ Сталина и сталинизма активно формировался с помощью СМИ, литературы и кинофильмов.

Однако с середины последнего десятилетия 20-го века начала расти популярность «вождя народов» в стране, во многом, как реакция на лихие 90-ые. Начала появляться литература, позитивно трактовавшая образ Сталина и его роль в истории. В нулевых годах 21 уже нашего века, восприятие Сталина, как «лучшего друга детей и физкультурников» только ширилось, что подтверждали опросы общественного мнения. В 2008 году, когда проводили всероссийский опрос «Имя России» - Сталин вошел в тройку победителей.

В наше время все еще заметен позитивный интересен к фигуре Сталина: в его честь открывают памятники в российских городах, каждую круглую годовщину Сталинградской битвы поднимается вопрос о переименовании Волгограда в Сталинград.

В общественном сознании все еще нет четкого ответа на вопрос: нужно ли довести процесс десталинизации до конца, чтобы исключить повторения ошибок прошлого? Некоторые эксперты считают, что для этого достаточно извлечь уроки, но не вершить суд над давно умершими историческими деятелями. Но с другой стороны есть политики, которые уверены, что десталинизацию необходимо провести законодательно, чтобы исключить все риски. Нужно ли завершить процесс десталинизации в России? Нет ли рисков возврата к сталинизму в наше время? Сегодня об этом в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM