www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
13 марта 3 марта 14 марта 14 марта Телефон прямого эфира 13 марта 10 марта 2 марта 1 марта 13 марта 13 марта 8 марта 2 марта 15 марта 13 марта 14 марта

«Дневной дозор»: Надо ли продавать элитную недвижимость чиновников-коррупционеров?

15.03.2023 18:20 «ПЛН-FM»

В Минфине предложили продавать на аукционе изъятую у коррупционеров элитную недвижимость. Речь идет о собственности, которую взыскали в пользу государства у осужденных коррупционеров-чиновников и их родственников. Сейчас элитное жилье, переданное государству по решению суда, отдают нуждающимся. По действующему законодательству такую недвижимость можно передавать гражданам по договору социального найма — то есть бесплатно с возможностью последующей приватизации. Однако на практике эта мера скорее вредит малоимущим, чем помогает. Для новоселов коммунальные платежи оказываются слишком большими. В итоге им приходится продавать дома, а это порождает новые коррупционные схемы.

Законопроект, предложенный Минфином, может решить эту проблему, если в документе будет четко прописано целевое назначение полученных средств. А вырученные деньги можно будет направлять на покупку квартир для нуждающихся, например - детей-сирот.

Предложенный Минфином способ использования изъятого имущества выглядит более эффективным, чем существующий. Однако не исключено, что в новой схеме появятся коррупционные лазейки. Также нужно четко понимать, на какие именно нужны будут направлены средства с продаж.

Нужно ли продавать на аукционах элитную недвижимость чиновников-коррупционеров? Следует ли отказаться от действующей практики - предоставления такого жилья нуждающимся гражданам? Не возникнут ли новые коррупционные риски при продаже конфискованной у коррупционеров элитной недвижимости? На какие нужды стоит направлять вырученные от продажи имущества взяточников средства? Поговорим об этом сегодня в программе «Дневной дозор».

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты