«Дневной дозор»: Надо ли продавать элитную недвижимость чиновников-коррупционеров?

В Минфине предложили продавать на аукционе изъятую у коррупционеров элитную недвижимость. Речь идет о собственности, которую взыскали в пользу государства у осужденных коррупционеров-чиновников и их родственников. Сейчас элитное жилье, переданное государству по решению суда, отдают нуждающимся. По действующему законодательству такую недвижимость можно передавать гражданам по договору социального найма — то есть бесплатно с возможностью последующей приватизации. Однако на практике эта мера скорее вредит малоимущим, чем помогает. Для новоселов коммунальные платежи оказываются слишком большими. В итоге им приходится продавать дома, а это порождает новые коррупционные схемы.

Законопроект, предложенный Минфином, может решить эту проблему, если в документе будет четко прописано целевое назначение полученных средств. А вырученные деньги можно будет направлять на покупку квартир для нуждающихся, например - детей-сирот.

Предложенный Минфином способ использования изъятого имущества выглядит более эффективным, чем существующий. Однако не исключено, что в новой схеме появятся коррупционные лазейки. Также нужно четко понимать, на какие именно нужны будут направлены средства с продаж.

Нужно ли продавать на аукционах элитную недвижимость чиновников-коррупционеров? Следует ли отказаться от действующей практики - предоставления такого жилья нуждающимся гражданам? Не возникнут ли новые коррупционные риски при продаже конфискованной у коррупционеров элитной недвижимости? На какие нужды стоит направлять вырученные от продажи имущества взяточников средства? Поговорим об этом сегодня в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM