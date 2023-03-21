«Дневной дозор»: Нужна ли система оценки работы чиновников и депутатов на «Госуслугах»?

Россияне в соц сетях любят сетовать что власти всех уровней, не всегда справляются со своей работой. Что делать в таком случае обычным гражданам, которых не устраивает эффективность работы чиновников и депутатов? С депутатами, главами муниципалитетов или регионов все более менее понятно: не нравится работа одних, можно проголосовать на следующих выборах за других. Единственная сложность в том, что такая возможность выпадает раз в пять лет. Но прямые выборы существуют не везде. Высказать таким способом свое недовольство, например, главе города, уже не получится. В Пскове последние прямые выборы мэра состоялись в 2004 году. А в 2005 году депутаты Псковской городской Думы приняли поправки в Устав Пскова, согласно которым прямые выборы градоначальника отменялись, да и в целом ликвидировалось понятие одноглавой модели правления. Но в прошлом году Псков снова вернулся к единоначалию, однако принимали решение о назначении мэра Пскова не горожане, а депутаты городской Думы.

Конечно, у чиновников есть своя система оценки эффективности, но по ней власть оценивает сама себя. Из-за этого не всегда реальная картина на местах соответствует отчетам «наверх». Партия «Новые люди» предложила решение этой проблемы. Они внесли в Госдуму законопроект, который позволит россиянам оценивать эффективность деятельности депутатов, мэров и губернаторов через портал Госуслуг. Делать это предлагается раз в год. Нужна ли система оценки работы чиновников и депутатов на «Госуслугах»? Как она может повлиять на качество их работы? Инициатива «Новых людей» - это эффективный инструмент контроля за деятельностью депутатов и чиновников или популизм? Сегодня об этом в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM