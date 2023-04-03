«Дневной дозор»: Нужно ли приравнивать учителей к госслужащим?

В год педагога и наставника законодатели проявляют повышенное внимание к системе образования, и регулярно «радуют» педагогическую общественность разного рода инициативами. Например, учителей хотят наделить статусом, аналогичным тому, что имеют госслужащие. Инициаторы предлагают установить учителям среднюю зарплату не ниже средней заработной платы чиновников по стране, предоставить им аналогичные льготы и социальные гарантии. При этом в Минпросвещения с января 2023 года идет разработка близкого по смыслу законопроекта. Сергей Кравцов заявлял, что уже обсуждает с депутатами Госдумы вопрос закрепления особого статуса за учителями, который помог бы защитить их от неправомерных действий.

На первый взгляд инициатива о приравнивании учителей к госслужащим выглядит привлекательной. Педагогические профессии действительно станут престижнее, если работникам будет предоставляться достойный социальный пакет. Но тут же возникают вопросы. В первую очередь, что означает «средняя зарплата госслужащего по стране». В каждом регионе это разный уровень. Как в таком случае определить «среднее» значение — непонятно. Может получиться, что средняя зарплата госслужащего по стране - выше, чем зарплата госслужащего в Псковской области.

К тому же, непонятно, откуда возьмутся деньги на то, чтобы приравнять среднюю зарплату учителей к средней зарплате госслужащих. Они будут браться из регионального бюджета? Если да, то нужно будет сократить какие-то другие расходы. И недостаточно ли в таком случае просто поднять учителям заработную плату тогда и престиж профессии вырастет без всякого приравнивания к госслужбе? Ведь вместе с бонусами у педагогов появятся и ограничения. Например, для госслужащих введены ограничения и запреты, связанные с предпринимательской деятельностью, покупкой ценных бумаг, получением подарков, да и поездками за границу.

Нужно ли приравнять учителей к госслужащим? Где взять средства на повышение зарплаты учителям? Как быть в случае, если средние зарплаты учителей после приравнивания их к средней по стране зарплате госслужащего - превысят зарплаты чиновников в Правительстве региона? Сегодня об этом в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM