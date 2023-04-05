«Дневной дозор»: Должны ли богатые помогать бедным?

Патриарх Кирилл призвал богатых людей в России помогать нуждающимся и использовать свои деньги на благо страны. По словам главы Русской православной церкви, обладание богатством становится оправданным, если богатый способен отдать значительную часть денег бедным. Также он отметил, что если человек «из большого количества денег не может помочь другому — это путь в ад». Общественность не могла пройти мимо такого заявления. Сторонники позиции Патриарха уверены: бедным обязательно нужно помогать. Налогов, которые богатые люди платят государству, недостаточно. Кто-то видит решение в борьбе с неравенством в введении налога на сверхдоходы. Однако противники такого мнения считают, что некоторым представителям РПЦ нужно самим в первую очередь прислушаться к словам Патриарха и показать пример прихожанам. Должны ли богатые помогать бедным? Или это задача государства, которому богатые люди платят налоги? Сегодня об этом в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM