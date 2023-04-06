«Дневной дозор»: Сокращенная пятница — за и против

В Госдуме предложили сократить количество рабочих часов в неделю. С такой инициативой выступила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В частности, предлагается в пятницу завершать рабочий день после обеда. Причем речь идет о сокращении трудовых часов без урезания зарплаты. По словам автора предложения, такая возможность уже есть, ведь некоторые работодатели и так отпускают своих сотрудников по домам после обеда по пятницам.

Безусловно, бизнес выступает против инициативы. Наоборот, нужно работать больше, убеждены в бизнес-сообществе, особенно во время экономической нестабильности из-за санкций Запада. Однако согласно результатам опроса SuperJob, 77% россиян согласны с идеей комитета Госдумы по труду сократить рабочий день в пятницу до обеда. Многие уверены, что способны справиться со своими задачами за меньшее количество рабочего времени.

Сейчас в России максимальное количество рабочего времени составляет 40 часов в неделю, а в некоторых странах всего 32 часа в неделю. И это не влияет на производительность труда. При этом опыт индустриально развитых стран показывает, что переход на сокращенную рабочую неделю действительно может быть эффективным. Нужно ли сокращать пятничный рабочий день до обеда? Подходящий ли для этого сейчас момент? Сегодня об этом в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM