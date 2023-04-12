«Дневной дозор»: Почему россиян не беспокоят западные санкции?

С февраля 2022 года страны Запада начали вводить беспрецедентные по объему пакеты санкций в отношении нашей страны. В первую очередь принятые ограничения были направлены на финансовую, энергетическую и транспортную отрасли, поставки товаров, технологий и оборудования. Тогда многие россияне столкнулись со сложностями. Прежде всего это был заметный рост цен, исчезновение некоторых товаров, уход известных брендов, невозможность денежных переводов, запрет на поездки за границу, сокращение доходов и потеря сбережений. На этом фоне рос уровень обеспокоенности граждан.

Год спустя после начала СВО уровень беспокойства населения России по поводу западных санкций снизился. Это выяснил «Левада-центр», внесенный Минюстом России в список иноагентов. При этом большинство опрошенных считают, что санкции затрагивают только тех, кто непосредственно ответственен за внешнюю политику России, но не простых граждан. При этом наиболее зависимые от цен на продукты социальные группы — пожилые граждане и люди с невысоким заработком, гораздо чаще отмечают негативные последствия санкций. Но для большинства россиян такие последствия санкций, судя по данным опроса, - незначимы. Однако в исследовании удивляет мнение респондентов о том, что санкции не окажут негативного влияния на развитие России. Больше половины опрошенных убеждены: введенные Западом ограничения укрепят страну и станут стимулом для ее развития.

Создается впечатление, что восприятие западных санкций у простых граждан и у бизнеса существенно разнятся. Ведь на самом деле в экономике есть еще много дыр, а импортозамещение вылилось в потерю качества некоторых товаров и рост цен. Почему россиян перестают беспокоить западные санкции? Как относится к санкциям бизнес? Правда ли, что пожилые и малообеспеченные граждане больше всех беспокоятся из-за введенных Западом ограничений? Сегодня об этом в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM