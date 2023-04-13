«Дневной дозор»: Нужно ли проводить Парад Победы?

Середина апреля — самое время для анонсирования мероприятий, посвященных 9 мая. Традиционно это проведение парада Победы, акции «Бессмертный полк» и фейерверк. Но некоторые российские регионы начали отменять проведение ежегодного парада Победы. Решения принимают губернаторы. Так, власти Курской, Белгородской областей и Крыма уже официально объявили об отмене парада. Сейчас в восьми регионах России действует режим среднего уровня реагирования. Эти территории граничат с новыми субъектами страны или с Украиной. Режим позволяет вводить необходимые ограничения для обеспечения безопасности проживающих там граждан. Поэтому не исключено, что вслед за тремя субъектами, власти Брянской, Воронежской и Ростовской областей, а также Краснодарского края и Севастополя решат отменить парад Победы.

Также встает вопрос и о формате проведения «Бессмертного полка». Регионы еще не дали окончательного ответа, будет ли вместе с парадом Победы отменена и акция, ставшая одним из важнейших элементов празднования 9 мая в нашей стране. Однако во времена пандемии шествие проводилось дистанционно. Возможно, «Бессмертный полк» вновь будет проходить в онлайн-формате. Нужно ли проводить парад Победы в текущем году? Может быть, стоит оставить только проведение акции «Бессмертный полк»? Или надо отменить любые массовые шествия в целях обеспечения безопасности граждан? Сегодня об этом в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM