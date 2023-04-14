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«Дневной дозор»: Поможет ли целевое направление сократить нехватку медиков?

17.04.2023 18:20 «ПЛН-FM»

В Псковской области существует серьезная проблема дефицита медиков, особенно в сельской местности. Например – найти фельдшеров, для свежепостроенных ФАПов с современным оборудованием, – задача не из простых. Чтобы привлечь в регион специалистов и сократить кадровый дефицит, действуют программы по социальной поддержке медработников, ординаторов и студентов-выпускников медвузов. Это льготная ипотека, программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», в рамках которых медики получают средства при устройстве на работу в учреждения на селе. Также удалось сократить дефицит работников за счет участия региона в нацпроекте «Здравоохранение».

Еще один вариант решения кадрового вопроса – это целевое распределение студентов-медиков. Оно предполагает получение бесплатного образования в интересах заказчика: органа власти, муниципального управления или предприятия. Студент должен освоить программу обучения, а после отработать в указанном заказчиком медучреждении срок, который определен в договоре. По словам председателя комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрия Хубезова, решить вопрос c сельскими кадрами можно именно с помощью таких целевых направлений. Он отметил, что существуют регионы, которые предоставляют врачам земельные участки. На его взгляд, в этом случае можно применять такой механизм: после пяти отработанных лет предоставлять возможность покупки дома с ремонтом за полцены, а за десятилетний срок работы — давать дом бесплатно. Поможет ли целевое направление изменить ситуацию с нехваткой медиков, особенно в сельской местности или есть более действенные способы? Может, достаточно просто повысить врачам зарплату? Сегодня об этом в программе «Дневной дозор».

 

 

Источник: ПЛН-FM



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