«Дневной дозор»: Итоги встречи Владимира Путина и Михаила Ведерникова в оценках экспертов

Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Псковской области. Михаил Ведерников информировал главу государства о социально-экономическом развитии региона. Встреча оказалась продолжительной, губернатор региона рассказывал, в основном, про социально-экономическое развитие региона, отметив повышение заработных плат жителям Псковской области и рост доходов консолидированного бюджета. Также Михаил Ведерников уделил особое внимание системе образования, нацпроектам и сфере здравоохранения, обозначая и болевые точки региона, например, дефицит медицинских работников. Помимо этого, он рассказал о развитии транспортной доступности Псковской области и о поддержке семей участников СВО. Также речь шла о результатах и перспективах работы ОЭЗ «Моглино», о положительной динамике развития туризма в области и о юбилее города Печоры, в честь которого запланировано много мероприятий. Глава государства дал положительную оценку работе команды псковского губернатора и пожелал ему удачи на выборах.

Встречи с главой государства, руководители глав регионов традиционно используют не только для докладов о состоянии дел на вверенных им территориях, но и для решения актуальных проблем жителей. Насколько продуктивной была очередная встреча Владимира Путина и Михаила Ведерникова? Как представители разных ветвей власти и различных сфер деятельности оценивают итоги встречи главы государства и губернатора Псковской области, а также решение президента поддержать Михаила Ведерникова в качестве кандидата на новый губернаторский срок? Поговорим об этом сегодня в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM