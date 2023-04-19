«Дневной дозор»: Есть ли в Пскове падение спроса на квартиры в новостройках?

Предложение на российском рынке первичной недвижимости значительно превышает спрос. По данным сайта «Наш дом.РФ», в марте застройщики продали только 24% строящегося жилья. В среднем по стране за первые три месяца 2023 года было куплено 29% строящейся недвижимости. Недавно президент Владимир Путин заявил, что на рынке недвижимости России происходит затоваривание. В целом, для экспертов этой сферы это не секрет. Проблема назревала еще с осени 2022 года. В прошлом году в России поставили рекорд по строительству жилья - более 100 млн кв. м, а на данный момент строится почти столько же, но 70% квартир в новостройках не распродано.

Основной причиной такой тенденции аналитики называют сокращение платежеспособности покупателей на фоне быстрого роста стоимости квартир. У россиян просто нет возможности приобретать жилье по текущим ценам, так как доходы снижаются. А ситуация затоваривания возникает именно из-за высоких цен. К тому же сейчас застройщикам снижать стоимость недвижимости крайне проблематично, потому что они работают по проектному финансированию, которое им предоставляют банки. Также из-за санкций, логистических проблем и инфляции выросли и издержки – дорожают стройматериалы, рабочая сила и кредиты. Есть ли в Пскове падение спроса на недвижимость, особенно на новостройки и строящееся жилье? С чем связано? Есть ли строительные компании, которые не заметили снижение спроса на первичное жилье? Сегодня об этом в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM