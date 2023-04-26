«Дневной дозор»: Не превратится ли Россия в страну банкротов?

Правительство России одобрило законопроект, расширяющий применение гражданами внесудебной процедуры банкротства. Сейчас физическое лицо с долгом от 50 до 500 тысяч рублей и оконченным из-за отсутствия имущества исполнительным производством может подать заявление о своей несостоятельности через МФЦ. Через полгода его долги списываются (при условии, что за это время не появилось оснований для прекращения процедуры или ее перевода в судебный порядок). Новые правила, которые должны заработать в этом году, раздвигают границы задолженности. В частности, нижняя планка банкротства для физлиц снизится с 50 до 25 тысяч рублей, верхняя повысится до миллиона рублей, а срок до повторного внесудебного банкротства сокращается вдвое — до пяти лет.

К слову, официальный размер прожиточного минимума для трудоспособных граждан России составляет 15 тысяч 700 рублей. Нижний порог банкротства — 25 тысяч рублей - это полтора прожиточных минимума. Более 10 процентов населения страны живут за чертой бедности, а тех, кто получает зарплату меньше 25 тысяч рублей, по данным Росстата, в разы больше. Смеяться тут или плакать? Не превратимся ли мы, благодаря законодательным новшествам, в страну банкротов? Не станет ли новый закон поощрением для тех, кто безответственно относится к своим финансам? Не получится ли так, что за банкротов будут «отдуваться» ответственные заемщики? Сегодня поговорим о этом в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM