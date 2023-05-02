«Дневной дозор»: Распределение для студентов-бюджетников — нарушение прав или необходимость?

Длительное время в Советском Союзе существовала система трудоустройства выпускников вузов и училищ по распределению. Государство гарантировало им рабочие места по окончании образования, которое было общедоступным и бесплатным, а выпускники, в свою очередь, должны были отработать по распределению три года, и только после этого могли поменять место работы по собственному желанию. По рабочим местам студентов распределяла специальная комиссия с учетом потребностей предприятий и организаций в тех или иных специалистах. После распада СССР практику трудоустройства по распределению отменили.

За более чем 30 лет жители нашей страны привыкли к свободе выбора: окончил вуз или колледж — и пошел работать, куда и кем хочешь. И, как показывает практика, далеко не всегда студент-выпускник шел работать по профессии, на которую учился, делая выбор в пользу более престижных и высокооплачиваемых вариантов. С годами кадровая проблема только обострялась, особенно в бюджетной сфере: старые кадры постепенно уходили на пенсию, а новые приходили на их место не очень охотно. И такая тенденция наблюдается до сих пор, особенно в провинции: куда привлекательнее для молодежи работать в мегаполисах - и платят намного больше, и условия проживания более заманчивы и, опять же, перспективы светлого будущего ощущаются намного ярче, чем в глубинке. Поэтому не удивительно, что государство неоднократно предпринимало всяческие попытки сохранить и преумножить кадры в бюджетной сфере: повышало зарплаты, предоставляло жилье и льготы, заманивало молодых специалистов подъемными, вводило целевое обучение.

Очередную попытку изменить ситуацию предпринял Государственный Совет Республики Татарстан. Депутаты внесли в Госдуму законопроект, согласно которому студенты-бюджетники будут обязаны работать три года по распределению. В противном случае им придется возместить расходы государства на свое обучение. Ничего не напоминает? Да, по сути такие изменения в федеральный закон «Об образовании» - это возврат к старой системе.

Многие эксперты считают, что это противоречит базовым свободам, является новой формой крепостного права и гарантирует низкую эффективность труда. Нужен ли нам такой камбэк и для чего? Хорошо это или плохо? С одной стороны, это, может быть, вынужденная мера, чтобы решить пресловутую проблему с кадрами, особенно на селе. А с другой… не нарушает ли такой возврат в СССР право человека на свободу выбора профессии? Об этом — сегодня в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM