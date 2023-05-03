«Дневной дозор»: Чем грозит ужесточение правил выдачи ипотеки?

С 1 мая в России ужесточились правила выдачи ипотеки. Центробанк повысил надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам на покупку жилья в новостройках по договорам долевого участия. Коэффициенты будут зависеть от размера первоначального взноса. При его размере в 10-15 процентов предусмотрен максимальный уровень надбавки — 1,5. Минимальная надбавка 0,5 распространяется на займы с первоначальным взносом 20-30 процентов. Эксперты после таких новостей констатируют, что ипотеки по минимальным ставкам больше не будет (к слову, на эту минимальную ставку приходится до 75% всех ипотечных кредитов) и высказывают опасения, что этими новыми правилами Центробанк окончательно «добьет» индустрию девелопмента, и что ипотеку ждет крах. В связи с этим мы решили узнать, разделяют ли эти опасения псковские застройщики и риелторы. Их оценки оказались не столь пессимистичны. Они предлагают раньше времени не паниковать и не строить апокалиптических сценариев. Подробнее об этом — в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM