«Дневной дозор»: Электросамокаты в городе

С приходом теплых солнечных дней в Пскове активизировались любители так называемых средств индивидуальной мобильности. К данному виду транспорта относятся моноколеса, сегвеи и гироскутеры, но наиболее популярны электросамокаты. Дети, подростки и взрослые перемещаются на электрических самокатах как по дорогам общего пользования, так и по тротуарам. Для их удобства после зимовки в городе вновь появились пункты кикшеринга — проката электросамокатов. Однако инфраструктуры для езды на них или четких правил использования до сих пор нет, и уже появляются новости о происшествиях с участием электросамокатчиков. Не так давно в Пскове на площади Победы ребенок на электросамокате попал под легковую машину. Юноша пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

На фоне подобных событий сенатор Андрей Клишас предложил убрать электросамокаты с городских улиц, оставив их только в парках и частных поселках. Такую инициативу поддержал и председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он признал, что ранее принятые меры не достаточно эффективны, и в регионах растет уровень происшествий с электросамоткачиками. При этом он добавил, что такие случаи нельзя исключать и в парках, поэтому целесообразнее будет обязать владельцев сервисов кикшеринга технически ограничить максимальную скорость электросамокатов.

Пешеходы, водители автомобилей, велосипедисты и сами электросамокатчики обеспокоены сложившейся ситуацией. Кто-то согласен с тем, что нужно запретить езду на электросамокатах в оживленных местах. К этому мнению добавляют целый букет аргументов: отсутствие культуры вождения, несоблюдение скоростного режима и опасность для пешеходов и водителей, которую создают пользователи сервисов кикшеринга.

Естественно есть и те, кто не поддерживает такую идею. На их взгляд, достаточно отрегулировать правила дорожного движения и создать соответствующую инфраструктуру. К тому же 1 марта в России вступили в силу новые ПДД, согласно которым электросамокаты приравнены к транспортным средствам. В поправках довольно четко указаны скорость и место передвижения, зависящие от массы электротранспорта, а также возрастное ограничение. Нужно ли ограничить места использования электросамокатов? Стоит ли запрещать сервисы кикшеринга? Или нужно развивать инфраструктуру и пересмотреть правила дорожного движения для средств индивидуальной мобильности? Сегодня об этом в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM