«Дневной дозор»: Нужно ли поднять стипендии для студентов-очников до уровня МРОТ?

В Госдуме предложили поднять стипендии для очников до уровня МРОТ. Инициаторами выступили либерал -демократы. Авторы идеи выяснили, что размер стипендии для студентов вузов в текущем году составляет 1 825 рублей в месяц, а для студентов среднего профессионального образования - 664 рубля. Государственная социальная стипендия для социально незащищенных студентов в вузах составляет 2 739 рублей, а в ссузах - 996 рублей. ЛДПРовцы обеспокоены тем, что студенты на такую стипендию прожить не могут. Им приходится совмещать учебу и подработку, что сказывается на качестве образования, либо жить за счет родителей.

Инициатива спорная и вызывает много вопросов. В первую очередь необходимо разобраться, какую все-таки смысловую нагрузку несет государственная выплата студентам-бюджетникам. Есть мнение, что стипендия — это поощрение за хорошую учебу и достижения, но никак не полноценное социальное обеспечение. Также противники идеи ссылаются, прежде всего, на то, что государственный бюджет такое увеличение расходов не выдержит. Кстати, минимальный размер оплаты труда в России с 1 января 2023 года был проиндексирован и теперь он составляет 16 242 рубля. Если приравнять стипендию к МРОТ, то сумма выплат увеличится примерно в 8 раз.

Нынешняя стипендия очников действительно смешная. И непонятно, как быть тем, кто приехал получать образование из другого города. И если студентам приходится заниматься не полноценной учебой, а решать проблему выживания — то идея о повышении стипендии вполне здравая. Нужно ли повысить стипендию студентов-очников до уровня МРОТ? Есть ли смысл в нынешней стипендии в 1 825 рублей? Какую функцию выполняет стипендия? Это мера социальной поддержки студента, чтобы он мог не отвлекаться от учебы на подработки? Или - это просто бонус за хорошую учебу? Поговорим об этом сегодня в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM