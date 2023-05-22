«В фокусе»: Как в Пскове выстроена работа по озеленению?

В Пскове с середины прошлого века существует проблема зеленых насаждений. В послевоенное время город нужно было быстро озеленить, поэтому деревья высаживали везде, где только можно. Причем чаще всего высаживали хрупкие тополя – из-за их быстрого роста. Теперь многие деревья растут на теплотрассах, под линиями электропередач и расположены вдоль дорог, например, на Октябрьском проспекте и Крестовском шоссе.

Наиболее остро проблема проявилась летом прошлого года, когда ураганный ветер повалил 38 деревьев за раз. Но и в этом году в конце марта два старых тополя упали на машины, которые в этот момент проезжали по Октябрьскому проспекту. Обошлось без жертв, но автомобилям потребовался ремонт. Эти деревья были аварийными, их планировали снести, но не успели. В некоторых городах вопросами озеленения занимается штатный дендролог. В Пскове такого специалиста пока нет. Городские власти делают все, что в их силах. Прошлой осенью УГХ обследовало более пяти тысяч деревьев на территории Пскова. Выяснилось, что около 1000 из них надо удалять. Конечно, не все аварийные деревья снесут одномоментно, так как спилы необходимо вовремя компенсировать новыми насаждениями.

Кстати, в прошлом году в городе было посажено более 3000 новых деревьев, причем, не только в рамках компенсационных посадок, но и для дополнительного озеленения. Как выстроена система по сносу старых и больных деревьев в городе? По какому принципу осуществляется озеленение? Насколько эффективна эта работа? Нуждается ли Псков в дендрологе? Сегодня об этом в программе «В фокусе».

Источник: ПЛН-FM