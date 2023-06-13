«Дневной дозор»: Что нужно сделать псковской оппозиции, чтобы достойно выступить на выборах-2023?

В сентябре 2023 года в Псковской области пройдут губернаторские выборы. Предстоящая кампания такого уровня будет проходить в регионе шестой раз. Процесс выдвижения кандидатов начался 5 июня и продлится до 4 июля. На данный момент 4 человека подали документы в Избирательную комиссию Псковской области на выдвижение: это Антон Минаков от партии ЛДПР, Александр Баев от КПРФ, Игорь Романов от «Партии Роста» и действующий губернатор Михаил Ведерников от «Единой России». В поддержку своего выдвижения кандидатам на должность губернатора предстоит собрать 110 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований или избранных глав муниципальных образований. Но ни одна из оппозиционных партий не в состоянии самостоятельно преодолеть муниципальный фильтр, всем кандидатам от оппозиции придется идти к партии власти за помощью.

Однако у оппозиции есть еще один вариант: кандидаты могли бы объединиться в единый фронт для преодоления муниципального фильтра без помощи партии власти. Для этого им нужно было бы определить одного общего кандидата от оппозиции, вести за него агитацию и выпускать совместные агитационно-пропагандистские материалы. Что нужно сделать псковской оппозиции, чтобы достойно выступить на избирательной кампании 2023 года? Ради чего оппозиционеры идут участвовать в выборах против действующего губернатора с высоким рейтингом и уровнем доверия? Какова их цель? Можно ли объединить усилия всем оппозиционерам, чтобы легче преодолеть муниципальный фильтр без помощи партии власти? Поговорим об этом сегодня в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM